Def: Conte, 'dopo stop aumento Iva non ci fermeremo, obiettivi ambiziosi'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "L'obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l'interesse degli italiani. E' chiaro che la sterilizzazione dell'Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l'attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l'incremento dell'Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto e non pensiamo certo di realizzare il restante programma tra un anno, due anni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, rispondendo alle domande dei cronisti.

"Stiamo già lavorando per un corredo di misure - ha anticipato il presidente del Consiglio - Vi invito a leggere i provvedimenti collegati annunciati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. L'obiettivo è rendere l'Italia più verde, ancora più sicura per le sue infrastrutture, digitalizzata, veramente moderna, con una burocrazia ridotta e semplificata. Un'Italia che guarda ai più deboli e non li abbandona".