Maltempo: in Veneto stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani

Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - Alla luce delle previsioni meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24.00 di domani. Lo Stato di Attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore.

In particolare, mercoledì 2 prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata. Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%), per delle fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con dei rovesci e qualche temporale; non si escludono fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi; possibili quantitativi localmente consistenti; le precipitazioni verso sera tenderanno a cessare a partire dalle zone montane. Temperature in diminuzione, in alcune zone anche marcata.