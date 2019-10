Padova: Ostellari (Lega), 'Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana'

Padova, 1 ott. (AdnKronos) - “Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a Padova, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno i requisiti di legge per dirsi tale, è stato arrestato per violenze su minori. A seguito di questo episodio, chiedo all’Amministrazione comunale della mia città di chiudere il centro islamico di via Jacopo da Montagnana, da sempre noto in quartiere, per i disagi che provocano i suoi frequentatori. Chiedo anche che sia avviato un controllo su tutti i centri islamici presenti sul nostro territorio. Per qualcuno le priorità sono introdurre lo ius soli e togliere il crocifisso dalle aule. Per la Lega la prima cosa da fare è difendere gli italiani perbene. Ringrazio la Digos e le Forze dell’ordine di Padova per l’operazione”. Lo dichiara il senatore padovano della Lega, Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a Palazzo Madama.