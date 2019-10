Scuola: arriva anche a Roma 'E la storia cominciò...'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Dopo Moncalieri e Lecce, giovedì 3 ottobre alle 10:30 l'Istituto Comprensivo Giovanni Palombini a Roma ospiterà la tappa finale di 'E la storia cominciò...', tour di presentazione di 'Storie cucite a mano', progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Questo ciclo di incontri è pensato per illustrare a giornalisti, docenti,operatori del settore, educatori e genitori le attività del progetto triennale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e perle loro famiglie.

Grazie a Storie cucite a mano, scuole, servizi,associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi come laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. Dopo le prime attività estive con il nuovo anno scolastico ha preso il via anche la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che, nei tre istituti selezionati a Roma (Giovanni Palombini), Moncalieri(Santa Maria) e Lecce (Stomeo-Zimbalo), affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il restyling degli spazi.