Fisco: Castelli, 'pronti a debellare frodi per crediti inesistenti'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "C’è una frode molto grande in Italia di cui nessuno parla ma che sempre più spesso è al centro di affari criminali che riguardano le mafie. Si tratta delle 'frodi per crediti inesistenti'. Si manifesta quando un soggetto dice di vantare un credito nei confronti dello Stato, che non ha, con il quale chiede di compensare un debito verso lo Stato. Tasse e tributi non pagate con l’inganno. Venerdì scorso questa fronde è stata oggetto di un arresto in una operazione contro le Mafie bresciane. Sapete quanti soldi vengono sottratti indebitamente? Circa 7 miliardi". Così, su Facebook, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Il Movimento 5 Stelle, rileva Castelli, "sta nelle istituzioni per vedere ciò che gli altri non hanno voluto vedere. Abbiamo lavorato in questi mesi per debellare questo sistema con l’aiuto nell’innovazione e della digitalizzazione e ora siamo pronti. Avanti tutta!”.