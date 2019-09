Franceschini: "Su Iva litigi inventati"

Renato Zero: ecco la mia nuova "follia", un disco che dialoga

Roma, 30 set. (askanews) - Si affrontano temi come la vita e l'aborto, la morte, la condanna delle nuove tecnologie e dei social, l'ambiente, la fede, l'amore, il perdono. È un viaggio il nuovo album di inediti di Renato Zero, "Zero il folle" che l'artista romano ha presentato - non a caso nel giorno del suo 69esimo compleanno - all'Auditorium Parco della Musica di Roma, davanti alla stampa e, ...