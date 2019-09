Sud: Patuanelli, 'Spin tassello importante strategia Mise'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Spin rappresenta un tassello importante della strategia del Ministero dello Sviluppo Economico volta a favorire, nel Sud del nostro Paese, la nascita e il rafforzamento di ecosistemi di impresa innovativi, sostenibili e competitivi anche a livello internazionale". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli in vista dal via di Spin (Scaleup Program Invitalia Network), il programma promosso dal ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia in partnership con Elite, London Stock Exchange Group che parte domani. Tre gli obiettivi: favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese nazionali e internazionali; facilitare i processi di open innovation e accedere a nuove forme di finanza alternativa per la crescita.

"Sosteniamo pertanto con grande interesse la collaborazione tra Invitalia ed Elite focalizzata sulle startup, gli Spin-off universitari e le Pmi del Mezzogiorno in un percorso di consolidamento delle competenze imprenditoriali, che ha l’obiettivo di aprire nuove opportunità di mercato alle tante promettenti realtà che vorranno partecipare alla selezione", sottolinea Patuanelli.

Con Spin, per la prima volta, spinoff universitari, pmi e startup innovative di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, potranno accedere ai servizi offerti da Elite attraverso una piattaforma online personalizzata.