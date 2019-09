Sindaco L'Aquila: "Nuovo ufficio postale ha grande valore simbolico"

L'Aquila, 30 set. (Adnkronos) - "L'inaugurazione di oggi ha un altissimo valore simbolico a sostegno di un'attività faticosissima che la popolazione locale, i cittadini residenti, gli studenti, i commercianti, gli artigiani e i professionisti stanno facendo in quest'opera lunga, ma inarrestabile, di recupero del centro storico". Così il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi intervenendo all'apertura del nuovo ufficio di Poste Italiane nel cuore del capoluogo Abruzzese, in corso Vittorio Emanuele II.

"Non è un caso se ad oggi -ha proseguito il primo cittadino- oltre 6 mila persone sono rientrate nel centro storico e stiamo quasi per raggiungere i livelli pre-sisma. Solo negli ultimi mesi c'è stato un incremento di circa il 30% delle attività commerciali che hanno rialzato le serrande all'interno delle mura urbiche. Così come hanno fatto molti uffici e noi speriamo di suggellare questa iniziativa nel 2020 con la riapertura anche della casa di tutti gli aquilani, che è il cantiere di Palazzo Margherita che costituirà il centro della vita, anche amministrativa, della città de L'Aquila".

"Naturalmente -ha poi aggiunto- per sostenere questi sforzi abbiamo bisogno, da parte delle istituzioni, di una grossa mano ed è per questo che ringrazio per la sua presenza il ministro Patuanelli. Faccio un appello affinché L'Aquila e il cratere 2009 abbiano nell'esecutivo nazionale un interlocutore chiaro con cui confrontarsi per tutte le problematiche che sono ancora sul campo", ha concluso Biondi.