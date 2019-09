Terna: MoU con Ansaldo Energia per sistema elettrico più innovativo e sostenibile (2)

(AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto di questo accordo che rappresenta un ulteriore passo in avanti per favorire il processo di transizione energetica in atto. In questa fase di profondo cambiamento è importante mettere a fattor comune le rispettive risorse e competenze per garantire all’Italia un sistema elettrico sempre più sicuro, efficiente e sostenibile", sottolinea Ferraris.

Questa sinergia con Ansaldo Energia, aggiunge, "è pienamente coerente con il percorso strategico intrapreso da Terna, che fa dell’innovazione uno dei pilastri per il proprio sviluppo e per quello del Paese".

Questo accordo, sottolinea Zampini, "consente ad Ansaldo Energia di mettere a disposizione la propria esperienza in soluzioni, prodotti e servizi per supportare la gestione della rete e la transizione energetica del paese. Consentirà un miglioramento della qualità del servizio in particolare sulle aree ad alta intensità di rinnovabili e sulle aree a minore riserva come le isole, offrendo la possibilità di esportare il modello in altri mercati ad alta intensità di rinnovabili combinando le competenze Terna sulla gestione della rete con il prodotto Ansaldo Energia".