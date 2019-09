Manovra: Anci Veneto, il governo non tocchi le risorse dei Comuni

Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, che già hanno poche risorse a disposizione e fanno fatica a chiudere i bilanci. Per questo il nostro no a questa ipotesi deve arrivare chiaro e forte e si unisce a quello dell’Anci Nazionale”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, interviene a commento delle parole del presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, che oggi ha sottolineata la sua preoccupazione per possibili interventi del Governo sulle risorse dei Comuni.

“Qualche settimane fa ad un convegno ho sottolineato come molti Comuni, in questi anni, hanno sofferto per i continui e costanti tagli da parte del Governo che hanno ridotto al lumicino la possibilità di fare investimenti e programmare l’attività amministrativa con una visione di lungo periodo. In Veneto sono pochissimi i casi di dissesto, ma le amministrazioni in difficoltà sono molte. Il ritorno alla stagione dei tagli sarebbe uno scenario che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione perché costringerebbe i Sindaci ad occuparsi solo di risolvere le emergenze”, sottolinea.

“Per questo lanciamo un appello al Governo – conclude Pavanello – perché non tocchi le risorse dei Comuni che sono il tessuto connettivo del Paese e soprattutto l’ente più vicino ai cittadini e svuotandoli di risorse si danneggiano comunità e territori”, conclude.