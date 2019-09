Energia: Codacons, 'sale a 1.107 euro spesa media annua gas, 559 euro luce'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Da domani le famiglie italiane faranno i conti con gli aumenti". Lo dichiara il Codacons, che ha elaborato la maggiore spesa a carico degli italiani derivante dall’incremento delle bollette, commentando l'aumento delle tariffe di luce e gas, deciso dall’autorità per l'energia. La spesa annua della famiglia tipo, rileva l'associazione dei consumatori, "per le bollette del gas passa dai 1.096 euro del 2018 ai 1.107 euro del 2019; quella della luce da 552 euro a 559 euro del 2019, con un incremento medio sull’intero anno del +1,35% per l'elettricità, +1% per il gas".

Dal 1 ottobre, infatti, le famiglie subiranno un rincaro delle tariffe del 2,6% per l’elettricità e del 3,9% per il gas, spiega il Codacons commentando la decisione dell'Arera. Incrementi che impatteranno sulla spesa energetica degli italiani, ricorda il coordinamento, "considerato che il trimestre di riferimento è quello in cui verranno accesi i sistemi di riscaldamento in casa, con conseguente maggior consumo di luce e gas". La spesa complessiva per il 2019, come emerge dai dati ufficiali forniti dalla Arera, considerato il rincaro delle tariffe previsto subirà una maggiorazione di +18 euro per la famiglia tipo. In particolare, +7 euro per l’elettricità, +11 euro per il gas, rispetto all’anno passato.

"A pesare sulle tasche dei consumatori è ancora una volta la tassazione eccessiva che vige sull’energia in Italia", sottolinea il presidente Carlo Rienzi. Nell’ultimo trimestre del 2019, precisa, "gli italiani pagheranno su ogni bolletta del gas il 43% tra tasse e oneri di sistema, mentre sull’elettricità la tassazione è pari al 35,6%".