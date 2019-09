Vicenza: incendio in appartamento, vigili del fuoco salvano un uomo

Vicenza, 30 set. (AdnKronos) - Un violento incendio è divampato poco prima delle 14,30 in un appartamento di un condominio di viale Milano a Vicenza, vigili del fuoco salvano un residente portandolo giù con l’autoscala. Le fiamme hanno interessato l’abitazione al quarto piano dello stabile con lingue di fuoco che hanno lambito anche i piani superiori.

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e altre due mezzi leggeri con 12 operatori, coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento di tutto il condominio e dei fabbricati attigui. L’uomo salvato, che ha respirato del fumo, è stato preso in cura dal personale del Suem 118 intervenuti con un’ambulanza e l’auto medica per essere portato in ospedale. Tutti i condomini hanno fatto in tempo ad evacuare lo stabile, mentre il fumo ha invaso anche il vano scale. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione del fumo e le operazioni di sopralluogo per determinare le cause dell’incendio. Il transito in viale Milano è stato bloccato.