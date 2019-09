Palermo: Chinnici (Pd), 'via libera rendiconto consentirà stabilizzazione 600 precari'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "L'approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del consiglio comunale di Palermo è frutto del senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione. Il via libera al Rendiconto infatti consentirà la firma dei contratti a tempo indeterminato per quasi 600 precari che da anni svolgono un ruolo indispensabile per il funzionamento della macchina comunale e l'erogazione dei servizi, tra cui anche 14 maestre di asilo nido. Inoltre il consiglio con un emendamento ha chiesto all'amministrazione attiva una relazione trimestrale sullo stato dei conti e l'adozione dei correttivi necessari, oltre a impegnarsi ad aumentare le entrate sul fronte tributario. Siamo soddisfatti di questo risultato che avvia anche al comune di Palermo le stabilizzazioni, rese possibili dal quadro normativo frutto del lavoro dei governi Renzi e Gentiloni. Un ringraziamento va al personale comunale che ha lavorato senza sosta per la preparazione della documentazione e la firma dei contratti che apre una nuova fase per la città". Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.