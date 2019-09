Manovra: Faraone (Italia Viva), 'aumentare fiducia non Iva e tasse'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "La missione di Italia Viva è aumentare la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli investitori e non aumentare le tasse, tartassare ancora di più gli italiani. Possiamo discutere di tutto ma il programma di governo è per noi sacro: niente aumento dell’Iva, niente tasse sui consumi, niente di niente che possa mettere le mani nelle tasche dei cittadini". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

"In mano - aggiunge - dobbiamo tenere le forbici, tagliare gli sprechi, tagliare i rami secchi di una burocrazia nemica di chi fa impresa, tagliare le tasse, creare zone, specie al Sud, di aree No Tax per chi investe e crea lavoro vero. Su questo non arretreremo di un millimetro".