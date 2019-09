Lega: Giorgetti, 'complotto? Dovevano sterilizzare Salvini'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Un complotto contro Matteo Salvini e la Lega? "Mi sembra che la concatenazione temporale degli eventi, dimostri che qualcosa andava fatto per sterilizzare Salvini, per sterilizzare il voto degli italiani e mettere su un governo amico dell'Europa". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a 'In mezz'ora in Più' su Rai 3. Ed elenca: "La tempistica del presunto scandalo" Metropol "è sospetta. E anche i tempi della gestione della crisi lo confermano: Conte aspetta a dimettersi e va al G7 di Biarritz in cui viene benedetto il Conte 2".