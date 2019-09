Clima: fonti p.Chigi, 'contatti costanti su ghiacciaio, Conte andrà in Val d'Aosta'**

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Palazzo Chigi è in contatto costante con la Regione Valle d'Aosta per avere informazioni in merito all’allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. Si apprende da fonti di palazzo Chigi.

Dal presidente Antonio Fosson sono arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi. Il Presidente del Consiglio Conte si recherà prossimamente in vista in Valle D’Aosta.