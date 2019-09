M5S: Morra, 'coordinamento scelto su Rousseau e 3 consiglieri con Grillo'**

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Dopo avervi presentato la mia idea per la valorizzazione dell'attivismo, vi parlo di come immagino il potenziamento della voce del Movimento 5 Stelle. In linea con quanto sta già avvenendo, propongo un coordinamento di 9 persone scelte su Rousseau perché interpretino l'intelligenza collettiva per cui siamo nati. Allo stesso tempo eleviamo (il verbo giusto) la figura del garante (Beppe Grillo) il quale sarà aiutato nel suo lavoro da un Comitato di garanzia, 3 consiglieri scelti da lui". Lo scrive Nicola Morra, senatore M5S e presidente della commissione parlamentare Antimafia, in un post su Facebook.

"Come la scorsa volta, vi chiedo pareri e suggerimenti. Solo tutti insieme -aggiunge- possiamo ritornare ai valori che hanno saputo accendere l’entusiasmo di milioni di cittadini comuni che sono parte dell'intelligenza collettiva".