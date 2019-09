Palermo: Fp Cgil, 'dimissioni Camera Commercio? Scelta inopportuna'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Una "scelta inopportuna e inappropriata". Fp Cgil Sicilia esprime "fortissima preoccupazione" per la notizia delle dimissioni di tutti i consiglieri di Confcommercio della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

"Come è notorio al consiglio camerale e alla giunta, ma anche ai non addetti ai lavori - sottolineano il segretario generale Gaetano Agliozzo e il coordinatore regionale Franco Campagna - le difficili condizioni economiche in cui versa l’ente non nascono dalle ridotte capacità finanziarie seguite al taglio del diritto annuale, ma sono legate esclusivamente al comune problema delle Camere siciliane che pagano direttamente le pensioni agli ex dipendenti attingendo dal bilancio corrente".