Mater Olbia, assessore Sanna: "Una grande giornata di salute pubblica"

Olbia, 28 set. (AdnKronos) - “La grande affluenza registrata all’open day del Mater Olbia è la migliore testimonianza di una grande giornata di salute pubblica”. Lo ha dichiarato Quirico Sanna, assessore regionale agli Enti Locali, Urbanistica e Finanze della Sardegna, in occasione dell'open day nella nuova struttura sanitaria di Padrogianus (Olbia).

“Una giornata particolarmente felice, nel vedere il successo dell’iniziativa del Mater Olbia, con i cittadini che sono convenuti per usufruire di un servizio pubblico - ha aggiunto l'assessore - E sottolineo pubblico in quanto la struttura ospedaliera Mater Olbia è convenzionata con la Regione Sardegna. A noi interessa una sola cosa, l’utente, il paziente, il malato: vogliamo che sia curato bene in Sardegna, fruendo di un’offerta sanitaria d’eccellenza. E questa offerta è garantita dalla Regione Sardegna che, attraverso la convenzione, vuole garantire buona sanità ai cittadini. Con il Mater Olbia si lancia una sfida, una sfida che coinvolge parimenti anche le strutture pubbliche, che è una sfida per una sanità sempre migliore, capace di standard ottimali, andando a rendere inutili i cosiddetti viaggi della speranza. I sardi devono avere la possibilità di essere curati bene e essere curati in Sardegna”.