Mafia: Salvo Andò, 'Falcone era isolato, sia dalla politica che dai giudici' (2)

(AdnKronos) - "Ricordo benissimo che alla fine degli anni Ottanta il ritorno in Italia dagli Stati Uniti di Totuccio Contorno fu accompagnato da un certo clamore, in Commissione antimafia l'attenzione era proprio su quel ritorno in Italia e non sulle rivelazioni che il collaboratore di giustizia poteva fare. Ci si chiedeva perché era tornato", ricorda Andò andando indietro nel tempo di 30 anni. "L'isolamento di Falcone era un fatto acquisito - dice - La storia di Falcone è la storia di un magistrato simbolico che da vivo non mi pare sia stato sempre sostenuto dalla corporazione dei suoi colleghi... Mentre da morto sì". "Gli si rimproverava la straordinaria visibilità mediatica", ricorda ancora l'ex ministro della Difesa.