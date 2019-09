Mafia: il giallo del ritorno di Contorno, De Gennaro in Antimafia, 'Avvertimmo la Questura' (3)

(AdnKronos) - Poi l'allora deputato Luciano Violante chiede: "Solo a Palermo?". E De Gennaro replica: "Ho spiegato il motivo per cui è stata fatta a Palermo. Il motivo della segretezza, peraltro imposta dal magistrato (che ha detto che il luogo rimanere segreto) e in virtù anche del fatto , come ho detto prima e come ho esposto anche teoricamente non in sedi istituzionali ma di studio) io sono un convinto sostenitore - per quella modesta esperienza che posso avere - che la migliore sicurezza è la segretezza. Studiando i sistemi dei paesi che hanno già adottato queste forme di tutela, anche sotto il profilo della regolamentazione normativa, devo dire che la tutela migliore è quella della segretezza; tutto sommato è la sicurezza migliore o almeno quella virtuale , tenuto conto che c’è sempre un pericolo ipotetico. Il margine di rischio è minore più è segreto il posto".