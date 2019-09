Palermo: operazione antidroga, inquirenti 'per il trasporto usati anche i minorenni'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Anche i ragazzini, a volte bambini, venivano usati per il trasporto della droga, dall'hashish alla marijuana. E' quanto emerge dall'operazione antidroga che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 18 persone a Palermo. Emerge "come i nuclei familiari non si facessero scrupolo di utilizzare anche minorenni, per trasportare la droga", dicono gli investigatori che hanno condotto l'inchiesta per quasi due anni. La zona interessata era quella del Borgo Vecchio, nel centro storico.