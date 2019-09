Rdc: Renzi, 'va trasformato in lavoro di cittadinanza'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Io ho votato contro il reddito di cittadinanza, ma capisco che anche questo tema fa parte di un accordo. Dobbiamo fare in modo di trasformarlo sempre più in un lavoro di cittadinanza. Non un sussidio, ma uno strumento per aiutare a trovare occupazione". Lo dice Matteo Renzi a Zapping.

"Il 60 per cento di quelli che hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza" ha violato le regole. "Vorrei che ci fosse attenzione da parte della Guardia di Finanza a chi utilizza questo strumento".