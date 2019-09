Mafia: pentito Contorno, 'Michele Greco è un grande infamone, come suo padre' (2)

(AdnKronos) - "Il fratello di Michele Greco è stato ammazzato da un suo compagno, non sono i Greco di Ciaculli ad ucciderlo - continua Salvatore Contorno - Un compagno del fratello di Michele Greco ha preso la pistola ed ha sparato ai Greco di Ciaculli, ma non li ha colpiti ed ha colpito il fratello di Michele Greco. Giuseppe Greco, "u piddu teniente", padre di Michele Greco, si costituì parte civile, facendo prendere a quattro persone, un certo Paolino Greco, un certo Salvatore Di Pace ed altri due di cui non ricordo il nome, ben 120 anni di carcere. Un personaggio di grande importanza e rilievo, un mafioso, non doveva fare una cosa del genere".