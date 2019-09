Mafia: pentito Contorno, 'con arrivo droga sono cambiato io, le cose non erano più le stesse'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Ho fatto parte dello Stato, ma precedentemente, ho fatto parte anche del l'antistato. Le cose però sono cambiate: è mutata la mentalità, è stata introdotta la droga. Ho deciso quindi di cambiare io visto che le cose non erano più le stesse: i fatti, dal momento che io ero entrato a far parte di quell'organizzazione, erano mutati. Ho pensato perciò di aiutare lo Stato per liberarmi dalla mafia, soprattutto in considerazione dei loro ragionamenti e delle loro azioni". Sono le parole del pentito Salvatore Contorno durante l'audizione davanti alla Commissione antimafia nel 1989. "Volevo fare qualcosa per il dottor Sica o per chiunque altro, ma avevo bisogno di tempo - dice -La mia vita non si svolgeva più a Palermo, non avevo più la libertà di cui potevo disporre prima, non potevo più muovermi liberamente. Dovevo cercare attentamente se veramente volevo fare qualcosa, cioè se volevo conosce re le ultime novità".