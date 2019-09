Calcio: Gravina, 'mi congratulo con la Roma per presa posizione contro razzismo'

Roma, 27 set. - (AdnKronos) - “Mi congratulo con la Roma per la decisa azione di contrasto alla discriminazione messa in atto di concerto con le forze di Polizia. Attività di questo tipo ci dimostrano come il calcio sia in grado di dare risposte concrete e di grande eticità nell’affrontare problematiche che interessano l’intera società civile. Siamo sulla strada giusta per allontanare i razzisti e i violenti dal nostro mondo". E' questo il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina alla forte presa di posizione da parte della Roma in seguito agli insulti razzisti di cui è stato vittima il calciatore Juan Jesus.

In un momento in cui la lotta contro il razzismo è la prima voce di impegno da parte della Figc e di tutti i club (come già successo, ad esempio, con la società Juventus), Gravina si è voluto complimentare con la Roma dopo che la società giallorossa ha deciso di allontanare dallo stadio Olimpico il tifoso che ha offeso a più riprese Juan Jesus sulla pagina social del calciatore.