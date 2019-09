Imprese: in 1° semestre riparte export settore orafo-argentiero +6,2% (2)

(AdnKronos) - Per la presidente Ivana Ciabatti, "come evidenzia correttamente il nostro Centro Studi i dati semestrali vanno letti con estrema cautela e senza particolari entusiasmi perché sono ampiamente condizionati dall’escalation delle quotazioni dei metalli preziosi. Nel periodo in esame, del resto, il prezzo in euro dell’oro archivia una crescita del +6,3% su base annua. D’altra parte, in termini di quantità esportate, le merceologie qui considerate presentano tutte dei cali".

La gioielleria da indosso, ad esempio, aggiunge Ciabatti, "fa registrare una contrazione del -6,4% dei volumi esportati. Fatta questa doverosa precisazione, se non subentreranno ulteriori tensioni geopolitiche, resto ottimista sull’ultima parte dell’anno perché, come ho potuto constatare anche tra i colleghi presenti a VicenzaOro September, c’è fermento nel settore. Mi riferisco alle iniziative che sono state attivate, ad esempio, nel campo della formazione con i progetti presso gli Its, o le scuole, gli istituti o le fondazioni presso i nostri distretti per rilanciare, anche con il contributo dei top brand, la conoscenza tecnica".

Nei prossimi 15-20 anni, rileva, "usciranno dal settore, per raggiunti limiti di età, almeno il 30-40% di collaboratori altamente qualificati: occorre quindi trovare e formare nuovi talenti! A questo si aggiungono le iniziative che con Ice Agenzia stiamo sviluppando con successo in Usa (quasi 200 milioni di dollari di vendite con gli accordi con la Gdo Usa) o avviando con il progetto per un nuovo approccio della Gioielleria italiana in Giappone per sfruttare il volano dell’accordo di libero scambio con l’Ue. Sempre per presidiare i mercati che si stanno aprendo, non posso infine non ricordare che, per monitorare le recenti riduzioni dei dazi all’import di gioielli in Cina, Federorafi sarà presente a novembre con ben 14 aziende alla seconda edizione del China International Import Expo di Shanghai, l’evento voluto dal Presidente Xi e dove l’Italia sarà Paese Ospite d’Onore".