Agricoltura: Bellanova, 'Tutelare reddito agricoltori è priorità'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - “Tutelare il reddito di agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e trasformatori del cibo è il mio primo compito. Dobbiamo farlo innanzitutto in Europa. Stando ai tavoli europei da protagonisti". Così la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, dal Villaggio Coldiretti di Bologna, in occasione della giornata del clima. "Siamo l’Italia. E nei primi incontri con i colleghi europei ho avuto modo di ribadirlo: i soldi della Pac non si devono toccare!", prosegue Bellanova.

Per questo, sottolinea la ministra, "vogliamo una Pac più giusta, che guardi anche alle caratteristiche di chi fa qualità nel proprio terreno, non solo alla grandezza della superficie. Una Pac che sappia dare valore al ruolo di custode dei suoli dell’agricoltore. Che guardi al 2030 e aiuti l’agricoltura a essere sostenibile sul fronte economico, ambientale e sociale. E vogliamo un’Europa che non ha paura della trasparenza".

Da cittadina, ricorda Bellanova, "ho sottoscritto la vostra proposta di legge europea per la massima trasparenza delle etichette. Da ministro è una delle mie prime battaglie politiche. Ho già parlato con il ministro francese per creare un’alleanza e chiedere alla nuova Commissione di estendere la lista dei prodotti con l’obbligo di etichettatura. Iniziamo da quelli sui quali abbiamo già sperimentato con successo in questi anni: latte, formaggi, pasta, riso, derivati del pomodoro. I cittadini hanno diritto di sapere e noi questo diritto lo dobbiamo garantire con la tracciabilità”.