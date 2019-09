Mafia: depistaggio Borsellino, ex questore 'Scarantino cambiava sempre versione'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - L'ex pentito Vincenzo Scarantino "dava sempre versioni differenti". A dirlo in aula è Vincenzo Ricciardi, ex questore di Bergamo, nel corso del controesame al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via d'Amelio. Sul banco degli imputati tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata in concorso. "Ricordo che durante un interrogatorio del 12 settembre del '94, Scarantino si rimangiò tutto quello che aveva riferito nell'interrogatorio di un mese prima". E aggiunge: "Come si fa a indottrinare una persona come Scarantino? Non sapeva nemmeno parlare l'italiano". E ha aggiunto che non si piacevano: "Non andavamo d'accordo".