Manovra: Patuanelli, 'ottimisti su stop aumento iva'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "E' un momento importante e noi siamo ottimisti che già in questa prima Legge Finanziaria si riescano a mantenere alcuni impegni che avevamo preso con i cittadini, primo tra tutti quello del non aumento dell'Iva che è fondamentale per sostenere l'aumento della domanda interna e per non bloccarla. Un obiettivo fondamentale per le nostre imprese e per tutti i consumatori". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine del Villaggio Coldiretti a Bologna.

"Da parte nostra - aggiunge - stiamo cercando di impostare quello che abbiamo chiamato il Green New Deal, ossia una rivisitazione delle misure che riguardano anche impresa 4.0, senza ovviamente stravolgerne il contenuto né toccarne le parti che hanno funzionato", rileva il ministro. "Riteniamo di dover razionalizzare alcune misure senza ovviamente toccarne il monte complessivo, per spingere di più sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sulla transizione che molte imprese devono fare per vedere l'ambiente come un motore economico e non come un sistema da proteggere. Questi sono i primi impegni che cerchiamo di portare avanti subito nella prima legge di Bilancio", sottolinea Patuanelli.