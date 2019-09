Palermo: 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario, dodici mesi di lavori (2)

(AdnKronos) - I lavori interesseranno contemporaneamente l’area compresa fra via Emerico Amari, via Roma, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo, e saranno articolati in quatto fasi. Per non chiudere del tutto gli accessi alle auto, una piccola parte di via Amari, quella fra via Wagner e via La Lumia, resterà transitabile e sarà chiusa soltanto nell’ultima fase dei lavori, quando saranno state già liberate tutte le altre zone di via Amari. A fine novembre è prevista la prima riapertura di un piccolo tratto della strada, quello che interseca la via Scordia, mentre un secondo tratto, fino all’incrocio con via Roma, sarà aperto prima di Natale.

L’area di via Amari fino a via Scordia resterà comunque pedonale, come deciso dalla giunta comunale ad aprile, mentre il tratto fino a via Roma sarà pedonale fino all’ultimazione dei lavori. La quarta fase dei lavori si concluderà a fine aprile del 2020, quando sarà riaperta la parte bassa di piazza Castelnuovo, liberato l’incrocio con via Roma ed occupato quello fra la piazza e via Ruggero Settimo. Questa fase durerà fino a luglio, quando sarà liberata tutta via Emerico Amari ad eccezione dell’area precedentemente transitabile. Qui i lavori proseguiranno fino a settembre 2020 quando è previsto che tutte le aree di cantiere, tranne una piccola porzione di piazza Castelnuovo, siano liberate.