Palermo: 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario, dodici mesi di lavori

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Ripartono il 1 ottobre, dopo i vari stop legati alla vicenda della Tecnis, i lavori per il completamento dell'anello ferroviario di Palermo. Circa 12 mesi di cantieri, almeno per quanto riguarda quelli in superficie, con l'obiettivo di restituire alla città le aree interessate a settembre del 2020. Il cronoprogramma è stato definito ieri dopo un incontro fra tutti i soggetti coinvolti: Comune, come committente, Ferrovie, con i suoi rami Rfi e Italfer, e la società D’Agostino subentrata a Tecnis nell’esecuzione dei lavori.

"Abbiamo fortemente voluto che la D’Agostino desse un chiaro segno di discontinuità col passato e di impegno forte per una accelerazione dei lavori – dichiara l’assessore Giusto Catania – e per questo abbiamo voluto che i lavori riprendessero in tutte le aree di cantiere. La città e il suo tessuto imprenditoriale ha già subito troppi ritardi in questa vicenda ed ora è necessario imprimere un cambio di passo".