Sicurezza: da Cdm ok a riordino carriere, più tutele per donne incinte

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Via libera del Cdm al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, una misura attesa da tempo. Nel provvedimento che oggi ha avuto il disco verde è prevista anche una tutela in più per le donne incinte, che, se ritenute idonee, potranno sottoporsi agli accertamenti per l’idoneità fisico-psico-attitudinale nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dello stato di gravidanza.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione della legge 1° dicembre 2018, n. 132 - si legge nella nota di Palazzo Chigi - introducono disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate".

"I due testi, nel rispetto del principio della equiordinazione per il Comparto sicurezza-difesa, intendono realizzare un miglioramento della funzionalità complessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia e delle Forze dell’ordine, attraverso l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale; la valorizzazione della professionalità, da raggiungersi anche grazie alla modifica della disciplina sui corsi di formazione iniziale e sui titoli di studio per l’accesso e, inoltre, la rivisitazione dei requisiti di condotta attraverso un allineamento alle disposizioni del codice dell’Ordinamento militare", si legge ancora.