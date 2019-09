Fincantieri: vertenza cig Palermo, azienda paga operai

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Si chiude, dopo dieci anni, la vertenza sulla cassa integrazione degli operai dello stabilimento Fincantieri di Palermo. Ieri i lavoratori hanno avuto accreditato in busta paga le somme relative al differenziale tra la cassa integrazione e l’intera retribuzione. La vicenda ha inizio nel 2010 quando la Fiom di Palermo, con le altre organizzazioni sindacali di categoria, non firmarono la cassa integrazione perché non ne condivisero le ragioni visti i carichi di lavoro presenti in quel momento.

La Fiom iniziò una lunga battaglia che, dopo dieci anni, ne riconosce le ragioni. Dopo la mancata firma dell’accordo in Confindustria, le commissioni Inps, previste dalle legge di allora, respinsero la richiesta di Fincantieri. La Fiom di Palermo, con il suo ufficio vertenze, nel frattempo aveva messo in mora l’azienda a tutela dei propri iscritti posti in cassa integrazione. Dopo quasi dieci anni di contenzioso tra l’azienda e l’Inps, il Tar Sicilia ha respinto in via definitiva la richiesta di cassa che Fincantieri avanzò nel 2010 per 13 settimane.