Palermo: emergenza sepolture, al cimitero dei Rotoli 945 nuovi loculi

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - A partire da metà ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione, al cimitero dei Rotoli di Palermo di 945 loculi sotterranei. Il Comune spera di superare così le difficoltà legate all'indisponibilità di sepolture e la conseguente messa 'a deposito' delle salme. Attualmente sono circa 145 le salme in attesa di essere tumulate, mentre domani, con la rimessa in funzione del forno crematorio, dovrebbero concludersi le cremazioni in attesa.

Tre le gare d'appalto aggiudicate per la realizzazione dei loculi. La ditta Latef di Brescia, per un importo di circa 272 mila euro, fornirà al Comune i loculi a scaglioni di 50 alla settimana. Quando tutte le salme in deposito saranno state tumulate, la fornitura scenderà a 25 la settimana. Il posizionamento dei nuovi loculi comincerà a metà ottobre quando arriverà una speciale macchina acquistata dall’amministrazione: ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta Falc di Spoleto, per l’importo di circa 115 mila euro. Le maestranze del Comune hanno già avviato le operazioni preliminari nell’area interessata, precedute da un intervento di pulizia e diserbo di tutto il cimitero condotto dalla Reset.