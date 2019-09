Animali: quanto costa mantenerli? Cani e gatti costano più che i conigli

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Quanto costa la compagnia di un amico a quattro zampe? Dai 1.631,80 ai 2.421,50 euro per il 1° anno di vita di un cane - negli anni successivi si scende a 1.427 euro per un animale taglia piccola e 2.159,70 per uno medio/grande. Miglior sorte spetta ai proprietari di un gatto, il cui costo ammonta a 1.152,00 euro per il 1° di vita e a 873,00 per i successivi, e a quelli di un coniglio, per un totale di 217, 75 euro stimati per il 1° anno, e 117 per i seguenti. E' quanto emerge dall'indagine sui costi di mantenimento di cani e gatti elaborato dall'Osservatorio nazionale di Federconsumatori.

L’adozione di un animale da compagnia dunque, come emerge dai dati forniti dall'Osservatorio, implica degli oneri economici. "Gli animali da compagnia sono presenti nel 52% delle case italiane". Nel nostro paese sono circa 32 milioni, di cui 7,5 mln di gatti e 7 mln di cani. Inoltre, sembrano essere le persone che vivono sole a preferire la presenza in casa di cani, gatti e conigli. In particolare chi ha affrontato una separazione o un divorzio, e gli anziani.

Le cifre riportate, specifica l'Osservatorio, sono state calcolate in base alle esigenze di animali in buona salute, che pertanto non necessitino di terapie o interventi. Le cure mediche, conclude la nota, possono arrivare a costare anche diverse migliaia di euro.