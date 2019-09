Saipem: con Wello Oy per sviluppo tecnologia per energie marine

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Saipem e la società finlandese Wello Oy hanno firmato un protocollo d'intesa per il perfezionamento di Wec Penguin, "uno dei più promettenti tra i nuovi sistemi per la produzione di energia dalle onde marine". L’obiettivo dell’accordo "è sviluppare future iniziative nel settore". Wello Oy è il produttore di Wec Penguin, una tecnologia che consente ad uno scafo galleggiante di trasformare il movimento delle onde dell'oceano in energia per mezzo di un rotatore collegato direttamente ad un generatore.

Saipem, "grazie alla propria esperienza nella realizzazione di progetti offshore e nell’ambito dell’ingegneria navale, supporterà Wello OY per ottimizzare il processo di installazione e l'operatività della tecnologia Wec Penguin".

Allo stesso tempo, "nell’ottica di fornire ai propri clienti sempre nuove ed efficienti soluzioni, Saipem sta studiando ulteriori applicazioni di questa tecnologia alle tradizionali infrastrutture del mercato Oil&Gas, come ad esempio le piattaforme offshore, con l’obiettivo da un lato di migliorarne l’efficienza energetica e dall’altro di ridurne l’impatto ambientale, per una produzione di energia sempre più sostenibile".