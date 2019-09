Governo: Conte rientra a p.Chigi, 'ora a lavoro per taglio tasse da lotta evasione'**

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Giuseppe Conte rientra da New York e subito fa capolino a Palazzo Chigi dove riunisce i suoi, sul tavolo il Def e il 'patto con gli italiani' auspicato dal premier. Nella sede della presidenza del Consiglio arrivano alla spicciolata non solo il ministro all'Economia Roberto Gualtieri, ma anche il capo delegazione dei ministri dem, Dario Franceschini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, i viceministri del Tesoro, Laura Castelli e Antonio Misiani.

Centinaia di tabelle e proiezioni passate in rassegna, raccontano fonti di Palazzo Chigi, "per recuperare al massimo dalla lotta all'evasione fiscale e per ridurre le tasse significativamente", la raccomandazione del presidente del Consiglio che vuole "tenere fede a quanto ho promesso agli italiani parlando di un patto".

Si parla di svariati miliardi di euro che il governo intende recuperare per sforbiciare tasse e balzelli. Così si ragiona su formule per contrastare il maniera efficace l'evasione fiscale, per spingere l'uso della moneta elettronica e ridurre il ricorso al contante. Bocche cucite, al momento, sulle misure allo studio, ma si ragiona a 360 gradi per recuperare risorse dalla lotta all'evasione.