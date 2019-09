Made in Italy: il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa

Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Nelle scorse settimane ho firmato un accordo industriale e commerciale che prevede l'esclusiva mondiale con una prestigiosa e famosa Corporation americana nello Stato americano della Pennsilvanyia presso la citta' di Pittsburgh. L'accordo industriale e commerciale prevede che la Davison Corporation, del fondatore, George Davison si occuperà della produzione e commercializzazione offline ed online a livello mondiale del mio brevetto industriale denominato, materasso per l'amore". Lo annuncia l'inventore veneziano del 'materasso per l'amore', Paolo Tonelli.

Un materasso che secondo lo stesso inventore consente alle coppie di poterci dormire sopra comodamente come su un qualsiasi altro materasso. Ma con il vantaggio che avendo il materasso per l'amore, una forma ergonomica studiata appositamente, consente alle coppie di poterci fare l'amore sopra, in maniera piu' comoda e godibile grazie a maniglie e apposite sagomature studiate per favorire e facilitare l'attivita' sessuale.