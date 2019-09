Governo: Calenda ironizza su Di Maio, 'su merendine e bibite è preparato'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Lo so, è volgare e me ne pento subito, ma non ho resistito. Mea culpa, mea culpa...". Con queste parole Carlo Calenda, leader di 'Siamo Europei', su Twitter rilancia una vignetta che ironizza sul passato professionale del ministro Luigi Di Maio: lo scatto ritrae il capo politico del M5S in un momento di esultanza, ad accompagnare la foto la scritta 'quando si discute di merendine e bibite gassate e per una volta sei il più preparato di tutti'.