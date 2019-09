Bper: nuove opportunità per aziende italiane in Quebec (2)

(AdnKronos) - "L’export è solo una fase del processo di internazionalizzazione - rileva Bandini - che comprende però anche un’analisi scrupolosa degli scenari quali le strategie di accesso in ambito business, assistenza legale e fiscale. In questo senso il Canada e in particolare il Québec rappresentano un’opportunità interessante per tante aziende del nostro Paese, tantissime della Campania".

L’Ufficio Mercati Internazionali di Bper Banca accompagna le imprese nei loro processi di internazionalizzazione attraverso l’appoggio di numerosi professionisti e partner specializzati su tutto il territorio nazionale.

Un altro strumento fondamentale è il portale bperestero.it, uno spazio che offre informazioni indispensabili sull’argomento, come analisi di settori e di prodotti, e rappresenta un primo interfaccia tra la Banca e l’azienda, offrendo spunti iniziali di riflessione su cosa poter esportare