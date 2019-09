Csm: Mattarella indice elezioni suppletive per sostituire Criscuoli, 8 e 9 dicembre (3)

(AdnKronos) - Intanto domenica 6 e lunedì 7 ottobre si svolgeranno le elezioni suppletive per eleggere i sostituiti di Luigi Spina e Antonio Lepre, appartenenti alla componente togata dei pm, dimessisi dopo le inchieste emerse all'inizio dell'estate. Una consultazione resasi necessaria per mancanza di candidati non eletti possibili subentranti.

Successivamente avevano lasciato palazzo dei Marescialli Gianluigi Morlini e Corrado Cartoni, della componente togata giudicante, ai quali erano subentrati Giuseppe Marra e Ilaria Pepe. A sostituire Criscuoli, come detto, avrebbe dovuto essere Giangiacomo, ma la sua rinuncia ha reso necessarie nuove elezioni suppletive.

Già al momento dell'indizione delle prime consultazioni, Mattarella aveva spiegato di non aver sciolto l'intero Consiglio, perchè per il suo rinnovo si sarebbe dovuto procedere con l'attuale sistema elettorale, mentre in questi mesi le forze politiche hanno più volte manifestato la volontà di individuare nuovi metodi per selezionare i membri dell'organo di autogoverno della magistratura. Di qui perciò la decisione del Capo dello Stato di convocare le elezioni suppletive.