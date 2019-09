Innovazione: Casellati, 'per intelligenza artificiale norme e principi etici'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Se l'intelligenza artificiale può portare benefici all'intera società e all'economia, le sue applicazioni pratiche stanno sollevando e solleveranno sempre più in futuro problematiche giuridiche ed etiche. Questioni che non possono essere affrontate in un ambito esclusivamente nazionale, con riguardo solo al rafforzamento del quadro normativo interno. Presuppongono invece una visione più ampia, di ordine sovranazionale, che si caratterizzi per un approccio alla materia, tale da rafforzare la fiducia dei cittadini nello sviluppo digitale". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo al convegno “Gemello digitale- l'altro me”.

"Essa -ha aggiunto- potrà avere un futuro sostenibile e potrà godere della fiducia dei cittadini solo se saprà essere 'antropocentrica'. Lo sviluppo digitale infatti non è fine a se stesso, ma è uno strumento a servizio delle persone ed ha come obiettivo ultimo quello di migliorare il benessere degli individui".

"Per queste ragioni non basta che le applicazioni dell'intelligenza artificiale rispettino la legge. Occorre invece che osservino principi etici e che le loro attuazioni pratiche non comportino danni indesiderati. Dovranno soprattutto essere sempre garantiti meccanismi di sorveglianza e di controllo gestiti dall'uomo, per prevenire danni o effetti negativi dei sistemi".