Riforme: Di Maio, 'taglio parlamentari prima prova fiducia governo'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - La riforma per la riduzione dei parlamentari "è la prima, grande, vera prova di fiducia di questo governo". Lo afferma Luigi Di Maio in un'intervista a Rainews 24. Occorre fare in modo che "tra 15 giorni tutto il Paese possa sapere che questo governo, come primo atto importante ha tagliato 345 poltrone. Nessuno ci potrà mai accusare di essere poltronisti se siamo stati quelli che hanno scongiurato che saltasse questa riforma. Credo che la Lega abbia fatto cadere questo governo non aveva intenzione di votare il taglio dei parlamentari, perchè più parlamentari hai più, legittimamente, puoi finanziare il tuo partito".

"La legge elettorale -conclude Di Maio- è un tema che si dovrà affrontare perchè bisogna adeguare quella precedente al taglio dei parlamentari. Tagliamo i parlamentari e poi ovviamente c'è la disponibilità a creare tutti quelli che sono i pesi e i contrappesi di una riforma che riduce di un terzo tutte le poltrone".