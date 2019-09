M5S: 'Tapiro' a Toninelli da Striscia, 'nuovo governo, subito asfaltato'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - 'Tapiro D'Oro' a Danilo Toninelli. L'ex-ministro è stato 'insignito' del trofeo da Valerio Stafelli di Striscia la Notizia con questa la motivazione: "Cambio di governo e subito è saltata la testa del ministro dei Trasporti, asfaltato". Toninelli ha accettato l"omaggio': "Io lavoro per i 5 Stelle, non me ne sono mai importato del sottoscritto e -ha precisato- non sono stato ghigliottinato...".