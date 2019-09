Ostia: M5S, 'condanna Spada serve a dare un nome preciso a mafiosi'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "La condanna di primo grado per mafia, appena pronunciata dalla Corte d’Assise di Roma, a carico di diversi soggetti ritenuti membri del clan Spada permette di iniziare a dare un nome ben preciso a chi mette quotidianamente in pericolo i cittadini. Si chiamano mafiosi e utilizzano modalità subdole come prevaricazione, ricatto, violenza". Lo dicono in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in Commissione Antimafia.

"Questa condanna dimostra che se la criminalità si organizza, lo Stato ha struttura e anticorpi ancora più forti. Se si arriverà a una condanna definitiva dello stesso tenore sarà una vittoria di tutti e un tassello in più per riappropriarsi dei nostri territori, il cui controllo spetta legittimamente alle Istituzioni e non alla malavita”.