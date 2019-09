M5S: Croatti, 'Di Maio capo politico non è in discussione'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "In Senato dobbiamo scegliere un nuovo capogruppo, ma il nostro capo politico, Luigi Di Maio, non è in discussione. Leggo tante polemiche e le trovo, in parte, anche normali. Siamo in tanti e, come è giusto che sia, ci confrontiamo. Sempre". Lo dice, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle, Marco Croatti.

"Detto questo, la dialettica non deve essere confusa per uno scontro. Parlare è il modo migliore per crescere e il nostro capo politico Luigi Di Maio non si discute. E' chiaro che dopo il lavoro immenso fatto da Stefano Patuanelli non è un compito semplice trovare qualcuno che possa raccoglierne il testimone. Per questo sarà una riflessione attenta e cauta. E se dovremo discutere, discuteremo".