Clima: delegazione Parlamento italiano ad Assemblea Onu

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Una delegazione bicamerale sta prendendo parte, in qualità di osservatrice, alla settimana inaugurale della 74ma Assemblea generale dell’Onu. Per la Camera la delegazione è guidata dalla presidente della terza commissione, Marta Grande, ed è composta per la maggioranza da Cristian Romaniello (M5S) e per l’opposizione da Valentino Valentini (FI). Per il Senato della delegazione fanno parte il presidente della terza commissione, Enrico Petrocelli (M5S), e i senatori Roberta Pinotti (Pd) ed Emanuele Pellegrini (Lega).

La delegazione -spiega un comunicato- assiste, insieme alla compagine governativa, agli interventi dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri delle Nazioni Unite che si avvicendano durante tutta la settimana, a partire dagli interventi del Presidente del Brasile e di quello degli Stati Uniti. In parallelo, la delegazione segue un’agenda di incontri bilaterali e di incontri tematici, focalizzati sulla cooperazione allo sviluppo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, sempre in veste di osservatrice, partecipa a side events organizzati o co-sponsorizzati dal governo italiano.