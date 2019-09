Lombardia: via libera bilancio consolidato 2018 Regione (3)

(AdnKronos) - La mozione sottolinea che nel 2018 in Lombardia sono state eseguiti più di 4000 interventi (828 trapianti d’organi e 3416 innesti di tessuto) ed evidenzia come sia importante sensibilizzare la società civile sull’importanza di esprimersi in vita in merito alla donazione. L’inizio dei lavori è stato preceduto da una breve cerimonia di commemorazione di Roberto Bruni, scomparso lo scorso 10 settembre all’età di 70 anni. Avvocato penalista, Sindaco di Bergamo dal 2004 al 2009 (in passato consigliere e assessore), Presidente della Sacbo società di gestione dell’aeroporto, è stato anche Consigliere regionale dal 2013 al 2018. Dal 2013 Bruni lottava contro una grave malattia. Alla cerimonia in Aula hanno presenziato i familiari, ai quali il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi ha personalmente espresso la vicinanza e il cordoglio di tutta l’istituzione regionale lombarda.