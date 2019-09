Università: sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi (4)

(AdnKronos) - Dallo studio emerge anche come le università lombarde e in particolare quelle milanesi, se confrontate con il resto degli atenei italiani, si distinguano per il numero di corsi offerti in lingua inglese: rispettivamente il 16% e il 18% del totale, contro il 9% italiani. Unico dato in controtendenza, quello relativo agli accordi internazionali stipulati dagli atenei, che nel corso dell’anno accademico 2017-18 hanno registrato una diminuzione rispetto alla precedente rilevazione, scendendo a quota 4.770. Questo perché le università hanno voluto focalizzarsi sulle collaborazioni di maggior valore.